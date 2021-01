Cordon bleu di pollo di Zia Cri | la ricetta E’ sempre mezzogiorno

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Ladeidi zia Cri è il secondo piatto di oggi 28 gennaio 2021 di E’che piacerà a tutti, grandi e bambini. Già le cotolette sono uno dei piatti preferiti dai bambini e non solo, immaginate le cotolette ripiene in modo perfetto. Comele ricette di zia Cri nella cucina di E’sono molto veloci, poco tempo a disposizione per spiegarle ma basta perché isono davvero facili da fare. Il ripieno di formaggio e prosciutto cotto ed è la farcia classica ma ovviamente possiamo pensare anche ad altro. Ecco ladi zia Cri di oggi, ladeidi...