Biden riapre ai rifugiati. Allarme sulle minacce dei «terroristi interni»

Il Dipartimento per la sicurezza interna, Dhs, ha emesso un bollettino di allerta sul terrorismo interno, avvertendo circa il pericolo di ulteriori episodi di violenza da parte di persone «motivate da sentimenti anti-governativi». Il bollettino suggerisce che la rivolta del 6 gennaio al Campidoglio sia stata vista dagli estremisti di destra come un incoraggiamento, e che abbia preparato il terreno per ulteriori attacchi. Il Dhs non parla di specifici episodi imminenti, ma di «un ambiente di minaccia intensificato» che «persisterà … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Il Dipartimento per la sicurezza interna, Dhs, ha emesso un bollettino di allerta sul terrorismo interno, avvertendo circa il pericolo di ulteriori episodi di violenza da parte di persone «motivate da ...

Ban Huawei, Biden apre ad una nuova analisi della situazione

Ban Huawei in America, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha deciso di riaprire la questione con l'azienda cinese.

Ban Huawei in America, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha deciso di riaprire la questione con l'azienda cinese.