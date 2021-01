Addio a Cloris Leachman: muore a 94 anni l’attrice di “Frankenstein Junior” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ci ha lasciati all’età di 94 anni Cloris Leachman, l’attrice famosa per aver vestito i panni di Frau Blücher in “Frankenstein Junior” e nonna Ida in “Malcom in the Middle”. A darne notizia è il magazine TMZ, che aggiunge che l’attrice sarebbe morta per cause naturali nella notte di martedì nella sua casa in California. “Mia madre ha avuto una vita così bella, dall’inizio alla fine, che si potrebbe augurarla a qualcun. Ha lasciato tutti con tanto amore” ha dichiarato il figlio a TMZ. Al messaggio di cordoglio del figlio si è aggiunto con un post su twitter anche Mel Brooks, con il quale la Leachman ha collaborato, oltre che in “Frankenstein Junior”, anche in “Alta tensione” e “La pazza storia del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ci ha lasciati all’età di 94famosa per aver vestito i pdi Frau Blücher in “” e nonna Ida in “Malcom in the Middle”. A darne notizia è il magazine TMZ, che aggiunge chesarebbe morta per cause naturali nella notte di martedì nella sua casa in California. “Mia madre ha avuto una vita così bella, dall’inizio alla fine, che si potrebbe augurarla a qualcun. Ha lasciato tutti con tanto amore” ha dichiarato il figlio a TMZ. Al messaggio di cordoglio del figlio si è aggiunto con un post su twitter anche Mel Brooks, con il quale laha collaborato, oltre che in “”, anche in “Alta tensione” e “La pazza storia del ...

ParamountItalia : “Ogni volta che sentirò nitrire un cavallo penserò per sempre all'indimenticabile Frau Blücher di Cloris”… - RollingStoneita : Quello nel capolavoro di Mel Brooks è il suo ruolo più cult. Ma vinse anche un Oscar per ‘L’ultimo spettacolo’ di P… - FedroA23 : RT @LuccaCandG: Addio Cloris Leachman. Vincitrice di un Oscar come miglior attrice non protagonista nel 1972 con il film 'L’ultimo spettaco… - TataRosiePosie : RT @LuccaCandG: Addio Cloris Leachman. Vincitrice di un Oscar come miglior attrice non protagonista nel 1972 con il film 'L’ultimo spettaco… - alexqualcosa : RT @LuccaCandG: Addio Cloris Leachman. Vincitrice di un Oscar come miglior attrice non protagonista nel 1972 con il film 'L’ultimo spettaco… -