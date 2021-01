Zenga, parlano le sue ex: “Walter dovrebbe chiedere scusa a suo figlio, entrambi hanno sofferto” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le ex compagne di Walter Zenga sono state intervistate dalla rivista Chi, esprimendosi in merito alla diatriba tra l’ex calciatore ed i figli. “Walter ormai non fa più parte della mia vita. Ci siamo lasciati da 24 anni e non lo sento da molto tempo. A mio avviso dovrebbe scusarsi con Nicolò perché lo ha fatto soffrire molto – ha detto Roberta Termali – Non c’è mai stato, ma non dico altro perché non mi va di rivelare ciò che succedeva tra le mura di casa. Da madre posso solo dire che per i miei figli mi butterei nel fuoco perciò nessuno si deve azzardare a farli soffrire“. Sulla stessa lunghezza d’onda Hoara Borselli, che ha dichiarato: “Walter è un capitolo lontano della mia vita, non l’ho più sentito. Mi sento di dire che quando due persone si lasciano sono entrambe a soffrire, così ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le ex compagne disono state intervistate dalla rivista Chi, esprimendosi in merito alla diatriba tra l’ex calciatore ed i figli. “ormai non fa più parte della mia vita. Ci siamo lasciati da 24 anni e non lo sento da molto tempo. A mio avvisorsi con Nicolò perché lo ha fatto soffrire molto – ha detto Roberta Termali – Non c’è mai stato, ma non dico altro perché non mi va di rivelare ciò che succedeva tra le mura di casa. Da madre posso solo dire che per i miei figli mi butterei nel fuoco perciò nessuno si deve azzardare a farli soffrire“. Sulla stessa lunghezza d’onda Hoara Borselli, che ha dichiarato: “è un capitolo lontano della mia vita, non l’ho più sentito. Mi sento di dire che quando due persone si lasciano sono entrambe a soffrire, così ...

