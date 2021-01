Uecoop: imprese in difficoltà ma il 74% non ha intenzione di licenziare (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Nessun licenziamento previsto per più di 7 imprese su 10. È quanto emerge dall’indagine dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su un campione nazionale di realtà produttive da nord a sud della Penisola in riferimento all’annuncio del ministro dell’economia Roberto Gualtieri sulla proroga del blocco dei licenziamenti, in una prima tranche per tutti e poi per i settori più in difficoltà. L’indagine ha messo in evidenza infatti che il 74% delle imprese non ha in programma di licenziare e vuole conservare l’attuale organico “salvando posti di lavoro e tenuta sociale delle famiglie”, nonostante si sottolinea che quasi un terzo delle aziende (31%) sia ripartito nel 2021 con bilanci in rosso a causa dei devastanti effetti dell’emergenza Covid sull’economia. “La pandemia – ha ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Nessun licenziamento previsto per più di 7su 10. È quanto emerge dall’indagine dell’Unione europea delle cooperative () su un campione nazionale di realtà produttive da nord a sud della Penisola in riferimento all’annuncio del ministro dell’economia Roberto Gualtieri sulla proroga del blocco dei licenziamenti, in una prima tranche per tutti e poi per i settori più in. L’indagine ha messo in evidenza infatti che il 74% dellenon ha in programma die vuole conservare l’attuale organico “salvando posti di lavoro e tenuta sociale delle famiglie”, nonostante si sottolinea che quasi un terzo delle aziende (31%) sia ripartito nel 2021 con bilanci in rosso a causa dei devastanti effetti dell’emergenza Covid sull’economia. “La pandemia – ha ...

