Uccise un vigile, Nikolic dal carcere ai domiciliari per furti in case di lusso (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Andrea Siravo Remi Nikolic, che nel gennaio del 2012, quando era ancora minorenne, travolse ed Uccise in piazza Alfieri l'agente Nicolò Savarino, da oggi è ai domiciliari. A luglio era stato arrestato per due furti in appartamento, commessi 11 giorni dopo aver finito di scontare la pena per l'omicidio. È stato scarcerato e ha ottenuto di andare agli arresti domiciliari a casa della compagnia Remi Nikolic, il giovane, oggi 25enne, a processo insieme a due ladri-acrobati per due furti in appartamento in centro a Milano commessi il 22 febbraio, undici giorni dopo aver finito di scontare la pena di 9 anni e 8 mesi per l'omicidio del vigile urbano Nicola Savarino. Ancora minorenne, il 12 gennaio 2012, il giovane di etnia rom ha travolto e ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Andrea Siravo Remi, che nel gennaio del 2012, quando era ancora minorenne, travolse edin piazza Alfieri l'agente Nicolò Savarino, da oggi è ai. A luglio era stato arrestato per duein appartamento, commessi 11 giorni dopo aver finito di scontare la pena per l'omicidio. È stato scarcerato e ha ottenuto di andare agli arrestia casa della compagnia Remi, il giovane, oggi 25enne, a processo insieme a due ladri-acrobati per duein appartamento in centro a Milano commessi il 22 febbraio, undici giorni dopo aver finito di scontare la pena di 9 anni e 8 mesi per l'omicidio delurbano Nicola Savarino. Ancora minorenne, il 12 gennaio 2012, il giovane di etnia rom ha travolto e ...

