Tutte le novità del live-action di Pinocchio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Procedono spediti i lavori per la realizzazione di Pinocchio in versione live-action. Annunciato nei primi mesi del 2020, il classico dell’animazione uscito nel 1940 in carne e ossa ha attraversato parecchie fasi di gestazioni, con diversi registi incaricati di occuparsi del progetto. Alla fine l’ha spuntata Robert Zemeckis: il filmmaker dietro ai titoli cult Ritorno al futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit e Forrest Gump, si riunirà qui con uno dei suoi collaboratori più apprezzato, ovvero Tom Hanks, che interpreterà il falegname Geppetto. Ma proprio in queste ore arrivano delle importanti novità sul fronte del resto del cast. Secondo Deadline, infatti, Luke Evans è ormai ufficialmente della partita in quanto è stato scelto per dare il volo al Cocchiere, noto anche come l’Omino di burro, ovvero quel malvagio figuro ... Leggi su wired (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Procedono spediti i lavori per la realizzazione diin versione. Annunciato nei primi mesi del 2020, il classico dell’animazione uscito nel 1940 in carne e ossa ha attraversato parecchie fasi di gestazioni, con diversi registi incaricati di occuparsi del progetto. Alla fine l’ha spuntata Robert Zemeckis: il filmmaker dietro ai titoli cult Ritorno al futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit e Forrest Gump, si riunirà qui con uno dei suoi collaboratori più apprezzato, ovvero Tom Hanks, che interpreterà il falegname Geppetto. Ma proprio in queste ore arrivano delle importantisul fronte del resto del cast. Secondo Deadline, infatti, Luke Evans è ormai ufficialmente della partita in quanto è stato scelto per dare il volo al Cocchiere, noto anche come l’Omino di burro, ovvero quel malvagio figuro ...

