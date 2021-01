Pio e Amedeo | il duo comico ritorna su Canale 5 con due nuovi programmi!

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) I telespettatori hanno aspettato Emigratis 4 per diversi mesi, il format di Pio eche li vedeva viaggiare per il mondo a “scrocco”. Tuttavia, il programma non si farà più e la conferma è arrivata dai diretti interessati. Sta di fatto che l’avventura del duosu Mediaset non è mica finita. I due foggiani sarebbero pronti a tornare in prima serata con addirittura due programmi. Il primo pare essere Scherzi a Parte; il secondo è un nuovo format chiamato Felicissima Sera. Pio e: in arriva un nuovo programma Da quando hanno annunciato l’addio di Emigratis, i telespettatori erano sicuri di non vedere più Pio eal timone di un programma televisivo. E invece, con grande sorpresa, Mediaset ha svelato che il duotornerà presto sul piccolo schermo di5. ...