Maradona: la statua verrà eretta a Piazzale Tecchio, stabilita la data dell’inaugurazione (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Stabilito finalmente il luogo e la data in cui verrà inaugurata la statua in onore del Pie De Oro Repubblica, nella sua edizione odierna rende … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Stabilito finalmente il luogo e lain cuiinaugurata lain onore del Pie De Oro Repubblica, nella sua edizione odierna rende … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

_SiGonfiaLaRete : Statua #Maradona a Piazzale Tecchio, il taglio del nastro in un giorno speciale - SiamoPartenopei : Repubblica - Statua in bronzo di Maradona a Piazzale Tecchio il 10 maggio - SiamoPartenopei : Maradona, la statua in bronzo sarà collocata a Piazzale Tecchio. Fissata la data dell'inaugurazione - 100x100Napoli : Appuntamento il 10 maggio: la statua di Maradona nel piazzale che avrà il nome del campione argentino - CalcioNapoli24 : -