Mantova | tra playoff e calciomercato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Focus sul campionato e suldeldi Mister Emanuele Troise, attualmente 7° in classifica nel girone B di Serie C. Il 2021 non poteva iniziare in maniera migliore per ildi Emanuele Troise che dopo aver chiuso il 2020 con un pareggio (0-0 con il Legnago Salus il 20 dicembre) e una sconfitta (1-2 con il Gubbio il 23 dicembre), ha saputo rialzarsi conquistando 7 punti, sui 9 disponibili, nelle prime tre gare del 2021 grazie alle vittorie contro Vis Pesaro (1-4) e Fermana (1-0) e al pareggio contro la Triestina (0-0). Proprio la vittoria di domenica contro gli uomini di Giovanni Cornacchini, ottenuta grazie al 10° gol di in campionato di Filippo Guccione, che aveva deciso anche la gara d’andata in terra marchigiana, ha quindi confermato i virgiliani al 7° posto in classifica alle spalle di ...