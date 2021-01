Lazio, Muriqi finalmente è sulla strada del gol (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Muriqi finalmente è sulla strada del gol. L’attaccante kosovaro che è approdato a Roma durante la finestra di calciomercato estivo, ha cominciato a segnare. La competizione di Coppa Italia sta portando molto bene al giocatore che sia contro il Parma che contro l’Atalanta è andato a segno. Il suo asso nella manica? Il colpo di testa. Inzaghi opta per il turnover e vince contro il Parma Muriqi, il “pirata” è finalmente arrivato? Dalle giocate di cui sta dando prova, si direbbe proprio di sì. E finalmente aggiungerei. Per spezzare una lancia a favore di Muriqi, c’è però da dire che il giocatore prima di essere titolare con la maglia della Lazio ne ha passate di cotte e di crude. Prima lo stop per il Covid che l’ha costretto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 27 gennaio 2021)del gol. L’attaccante kosovaro che è approdato a Roma durante la finestra di calciomercato estivo, ha cominciato a segnare. La competizione di Coppa Italia sta portando molto bene al giocatore che sia contro il Parma che contro l’Atalanta è andato a segno. Il suo asso nella manica? Il colpo di testa. Inzaghi opta per il turnover e vince contro il Parma, il “pirata” èarrivato? Dalle giocate di cui sta dando prova, si direbbe proprio di sì. Eaggiungerei. Per spezzare una lancia a favore di, c’è però da dire che il giocatore prima di essere titolare con la maglia dellane ha passate di cotte e di crude. Prima lo stop per il Covid che l’ha costretto ...

OptaPaolo : 1 - Vedat #Muriqi ha segnato il suo primo gol con la maglia della Lazio; la sua ultima marcatura con un club risali… - MoliPietro : Lazio, Muriqi finalmente è sulla strada del gol - Bertolca10 : Al 55° della ripresa gara sul 2-2 dopo un primo tempo scoppiettante. Per la Dea Djimsiti e Malinovskiy e per la laz… - cristianobtweet : RT @OptaPaolo: 1 - Vedat #Muriqi ha segnato il suo primo gol con la maglia della Lazio; la sua ultima marcatura con un club risaliva a giug… - ccomeneve : RT @zazandrea: Peccato per l’errore del pareggio, dopo i primi 10 minuti è stata una gran bella #lazio. #Muriqi grande gol. Super #Acerbi… -