In casa con 6 etti cocaina e 29 kg hashish, arrestato pusher (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma – Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 42 anni per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, dopo aver rinvenuto presso il suo appartamento un grosso quantitativo di droga. L'uomo, che risiedeva in un'abitazione tra le zone di Boccea e Primavalle, era gia' da qualche giorno sotto la lente di ingrandimento dagli investigatori del II Distretto Salario-Parioli, diretto da Angela Cannavale, come probabile soggetto che riforniva gli assuntori di stupefacenti del quadrante centro-nord della Capitale. Ieri sera i poliziotti si erano appostati nei pressi della sua casa nell'attesa che uscisse e, quando lo hanno visto scendere con il cane, lo hanno bloccato. Nell'abitazione, dove l'uomo risiedeva da solo, hanno ritrovato la droga che avevano sospettato detenesse, esattamente 29 kg di hashish e 6 etti di cocaina.

Tutti noi sappiamo quanto è importante ridurre i consumi in casa, ma fra il dire e il fare c’è spesso di mezzo il mare ...

Intrigo Dzeko da risolvere in casa Roma. L’attaccante è rimasto in tribuna nel match ... Su Dzeko potrebbero tornare con insistenza Juventus e Inter che avevano già trattato l’attaccante in passato e, ...

