I Santi di Giovedì 28 Gennaio 2021

I Santi DEL GIORNO, 28 Gennaio
da www.Santiebeati.it

San TOMMASO D'AQUINO 
Sacerdote e dottore della Chiesa – Memoria
Roccasecca, Frosinone, 1225 circa – Fossanova, Latina, 7 marzo 1274

San Tommaso d'Aquino rappresenta una delle colonne del pensiero filosofico occidentale e offre l'esempio di un ricercatore che ha saputo vivere intensamente ciò che stava al centro dei suoi studi: il messaggio di Cristo. Per questo egli è ancora oggi un testimone profetico, che ci ricorda come parola e azioni debbano sempre corrispondere. Tommaso è noto per la sua monumentale opera teologica e filosofica, in particolare per quel prezioso lavoro di intessitura tra i classici del pensiero e la tradizione cristiana.

San GIUSEPPE FREINADEMETZ 
Sacerdote
Oies, Val Badia, Bolzano, 15 aprile 1852 – Taickianckwang, Cina, 28 gennaio 1908

