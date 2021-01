Governo, via alle consultazioni: si comincia con Fico e Casellati da Mattarella (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si aprono oggi le consultazioni al Quirinale dopo le dimissioni di Giuseppe Conte da presidente del Consiglio. Nel pomeriggio saliranno al Colle i presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si aprono oggi leal Quirinale dopo le dimissioni di Giuseppe Conte da presidente del Consiglio. Nel pomeriggio saliranno al Colle i presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta ...

RaiNews : L'europeista 43enne Kaja Kallas sarà la prima donna premier dell'Estonia. Il parlamento ha dato via libera al suo g… - AnnalisaChirico : Questo Parlamento non è in grado di dar vita ad un governo istituzionale con numeri ampi e sostenuto da figure di a… - Corriere : #crisigoverno, le principali notizie di oggi ?? Il premier #Conte si è dimesso: al via domani pomeriggio le consult… - trincherov : RT @GonnelliLuca: Oggi la firma del trattato. Poi il nuovo governo lo attiverà. Avanti con il nuovo Mes, ma pesa l’ince… - corgi_lover : RT @MediasetTgcom24: Governo, via alle consultazioni: si comincia con Fico e Casellati da Mattarella #DimissioniConte -