Giorno della Memoria, Sami Modiano: 'Non si esce da Auschwitz, io sono ancora là'. Mattarella lo ringrazia: ' Le tue parole commuovono' "Non si può uscire da Auschwitz, è impossibile. Io sono ancora là". sono alcune delle parole pronunciate in un'intervista al Quirinale da Sami Modiano, testimone della Shoah e sopravvissuto ai campi di concentramento, che ha raccontato la sua storia nel libro "Per questo ho vissuto". Sami Modiano è intervenuto in occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria, al quale ha partecipato anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella. "Ti ringraziamo per le tue parole che commuovono e fanno riflettere" ha detto il presidente della Repubblica a Modiano

