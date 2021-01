FIFA 21: Patch 1.12 per PC – Title Update 9 disponibile dal 27 gennaio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) EA Sports ha annunciato una nuova Patch correttiva (1.12) per il simulatore calcistico FIFA 21. La Patch in questione sarà rilasciata nella giornata di martedi 27 gennaio sulle piattaforme PC e Steam. L’aggiornamento apporta alcune modifiche per risolve alcuni problemi riscontrati nel gameplay, nella modalità FIFA 21 Ultimate Team, nella modalità Volta Football, nella modalità Carriera e nella modalità Volta Football. La sarà rilasciata nei prossimi giorni anche per le piattaforme PlayStation 4 e Xbox One. Di seguito riportiamo il fix completo del Title Update 9 divulgato dalla software house canadese. Gameplay Apportate le seguenti modifiche: Ridotta l’efficacia della traiettoria del pallone dopo aver eseguito con successo una mossa abilità che ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 27 gennaio 2021) EA Sports ha annunciato una nuovacorrettiva (1.12) per il simulatore calcistico21. Lain questione sarà rilasciata nella giornata di martedi 27sulle piattaforme PC e Steam. L’aggiornamento apporta alcune modifiche per risolve alcuni problemi riscontrati nel gameplay, nella modalità21 Ultimate Team, nella modalità Volta Football, nella modalità Carriera e nella modalità Volta Football. La sarà rilasciata nei prossimi giorni anche per le piattaforme PlayStation 4 e Xbox One. Di seguito riportiamo il fix completo del9 divulgato dalla software house canadese. Gameplay Apportate le seguenti modifiche: Ridotta l’efficacia della traiettoria del pallone dopo aver eseguito con successo una mossa abilità che ...

capfishyrr : 2011: Minecraft bomba patch 2012: Minecraft e bomba patch 2013: Minecraft e FIFA 2014: FIFA 2015: FIFA 2016: FIFA… - zazoomblog : FIFA 21 dopo la patch 1.11 il punto dopo la Weekend League - #patch #punto #Weekend #League - EnriSpat : @EA_FIFA_Italia So che vi interessa poco, ma io da stasera ho eliminato tutto e non giocherò più a questa pagliacci… - gabrielemonaco0 : La prossima patch mettere direttamente i bus davanti alla difesa tanto non cambia niente @EA_FIFA_Italia - xBia__96 : @Apuano801 @AndreXXIV @TheNotorious23_ Con la prossima patch apuano potrà mettere il numero 104 sulla maglia . Grazie il team di fifa -