Corrotti | zero alloggi popolari assegnati in tre mesi

Roma – "Migliaia di famiglie sono in attesa ormai da troppo tempo per un alloggio popolare ma nella Capitale sono ben tre mesi che non ne viene assegnata una." "Un completo fallimento delle politiche abitative che tiene col fiato sospeso i 13.544 nuclei familiari ancora in graduatoria: non e' accettabile, di questo passo, che molti di loro dovranno attendere piu' di trent'anni per avere una casa." "La Raggi ha impiegato gli ultimi mesi alla ricerca di scorciatoie finalizzando bandi comunali destinati alle famiglie rom, alla ricerca di hotel o strutture che potessero accoglierli, ma sembra essersi completamente dimenticata dei romani". Cosi' in un comunicato Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio.

