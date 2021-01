Chi l'ha visto, stasera su Rai3 le novità sulle accuse a Benno Neumair (Di mercoledì 27 gennaio 2021) stasera su Rai3, alle 21:20, torna Chi l'ha visto? con una puntata ancora dedicata all'omicidio di Peter Neumair e Laura Perselli e alle indagini sul figlio, Benno Neumair. Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 alle 21.20 con le novità sulle accuse a Benno Neumair per l'omicidio dei genitori Peter Neumair e Laura Perselli, di cui resta al momento il principale sospettato. Le tracce di Peter Neumair e Laura Perselli si sono perse il 4 gennaio 2021 e il giorno successivo il figlio Benno, ne ha denunciato la scomparsa. Principale sospettato per duplice omicidio fin da subito, per via del rapporto ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 27 gennaio 2021)su, alle 21:20, torna Chi l'ha? con una puntata ancora dedicata all'omicidio di Petere Laura Perselli e alle indagini sul figlio,. Chi l'ha? tornasualle 21.20 con leper l'omicidio dei genitori Petere Laura Perselli, di cui resta al momento il principale sospettato. Le tracce di Petere Laura Perselli si sono perse il 4 gennaio 2021 e il giorno successivo il figlio, ne ha denunciato la scomparsa. Principale sospettato per duplice omicidio fin da subito, per via del rapporto ...

ItaliaViva : Chi ha sentito il dibattito ha visto da un lato un Presidente del Consiglio che pur di andare avanti cambia la terz… - irombeach : #JuventusSpal primi 9 minuti ...non ha ancora visto la palla. Chi è ? - canemxsempre : RT @___totaleclipse: Comunque, detta così terra terra, C.Y, visto da davanti, da dietro, di lato, in piedi, seduto o sdraiato, vestito o me… - Woo17597711 : Ho appena visto l'intervista a Cecilia di casa chi. PARPIGLIA SEMPRE AL TOP ???? #TZVIP - Alessia12841750 : Leggo qualcuno che dice che Dayane è fredda con R.. chi mi racconta? Non ho visto live oggi, a parte l aereo. #rosmello -