Calciomercato Reggiana, piace Carlos Embalo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) In questi ultimi sei giorni di Calciomercato la Reggiana proverà a piazzare altri colpi per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Alvini. La squadra emiliana, al giro di boa del campionato, si trova in zona playout con 18 punti conquistati in 19 partite. Dopo gli arrivi di Ardemagni, Laribi, Del Pinto e Yao, secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb nel mirino della Regia è finito Carlos Embalo. Classe ’94, Embalo è di proprietà dell’Eupen, squadra belga, ma in passato ha giocato in Italia con le maglie di Palermo, Carpi, Lecce, Brescia e Cosenza. Sempre il portale dedicato al Calciomercato fa sapere come sul giocatore ci sarebbe da battere la concorrenza degli spagnoli dell’Alcoron. Sabato alle ore 16:00 la Reggiana sarà di scena a Pisa per la prima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) In questi ultimi sei giorni dilaproverà a piazzare altri colpi per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Alvini. La squadra emiliana, al giro di boa del campionato, si trova in zona playout con 18 punti conquistati in 19 partite. Dopo gli arrivi di Ardemagni, Laribi, Del Pinto e Yao, secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb nel mirino della Regia è finito. Classe ’94,è di proprietà dell’Eupen, squadra belga, ma in passato ha giocato in Italia con le maglie di Palermo, Carpi, Lecce, Brescia e Cosenza. Sempre il portale dedicato alfa sapere come sul giocatore ci sarebbe da battere la concorrenza degli spagnoli dell’Alcoron. Sabato alle ore 16:00 lasarà di scena a Pisa per la prima ...

CosenzaChannel : ?? #CALCIOMERCATO | Il #Pescara cerca uno stopper: chiesto Meccariello al #Lecce. Il #Pisa spinge per Beghetto del… - psb_original : Calciomercato Brescia - Pronto l'ultimo assalto a Igor Radrezza della Reggiana #SerieB - delmonte_nicolo : RT @FrancescoPioppi: Un altro rinforzo importantissimo per la #Reggiana che si assicura Karim #Laribi centrocampista di qualità e dinamismo… - PSG24hours : RT @Deconnodaniele: #Colombo va in prestito dal #Milan alla #Cremonese. #Tuchel è il nuovo allenatore del #Chelsea, ha allenato in preceden… - campionatoTv : RT @Deconnodaniele: #Colombo va in prestito dal #Milan alla #Cremonese. #Tuchel è il nuovo allenatore del #Chelsea, ha allenato in preceden… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Reggiana Calciomercato Reggiana, piace Carlos Embalo Metropolitan Magazine Italia Calciomercato Reggiana, piace Carlos Embalo

In questi ultimi sei giorni di calciomercato la Reggiana proverà a piazzare altri colpi per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Alvini. La squadra emiliana, al giro di boa del campionato ...

Calciomercato, Laribi alla Reggiana e Coccolo alla Cremonese

Il Pescara cerca uno stopper: chiesto Meccariello al Lecce. Il Pisa spinge per Beghetto del Frosinone, Empoli su Haoudi del Livorno.

In questi ultimi sei giorni di calciomercato la Reggiana proverà a piazzare altri colpi per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Alvini. La squadra emiliana, al giro di boa del campionato ...Il Pescara cerca uno stopper: chiesto Meccariello al Lecce. Il Pisa spinge per Beghetto del Frosinone, Empoli su Haoudi del Livorno.