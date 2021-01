Bellanova vs Bonafede/ 'Giustizia non va bene: riforma prescrizione è un'aberrazione' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Primo giorno di consultazioni, la crisi di governo entra nel vivo e Teresa Bellanova ribadisce la linea di Italia Viva: nessun veto sul premier Conte . Intervistato da Il quotidiano del Sud, l euro ex ministro dell euro Agricoltura ha sottolineato che il partito guidato da Matteo Renzi impone temi veri, chiedendo un cambio di passo in modo evidente. Ma il messaggio è ... Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Primo giorno di consultazioni, la crisi di governo entra nel vivo e Teresaribadisce la linea di Italia Viva: nessun veto sul premier Conte . Intervistato da Il quotidiano del Sud, l euro ex ministro dell euro Agricoltura ha sottolineato che il partito guidato da Matteo Renzi impone temi veri, chiedendo un cambio di passo in modo evidente. Ma il messaggio è ...

La7tv : #lariachetira @TeresaBellanova: 'Aspettiamo ancora il tavolo che Bonafede aveva promesso sulla giustizia. Siamo pro… - BK63805720 : Conte per fino ha detto che'i suoi ministri sono i migliori!' Lui ci crede davvero,che Speranza dei record dei mor… - AvinoLoredana : e Speranza? e Bonafede, e Bellanova, e ... non si finisce più - Olindo13048002 : @Mariva2000 Nello stesso mare in cui sguazzavano i vari e le varie Azzolina, Bonafede, Fedeli, Bellanova, Speranza, Toninelli,... - microcerotis : @alkhimiyah Ha stato Conte che non ha ascoltato la saggia Bellanova, costituzionalista per l'occasione. Ha stato Co… -