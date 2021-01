Bellanova: "Non c'è solo Conte. Nessun veto su Di Maio" (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Di Maio? Insisto: noi partiamo dal programma. Soprattutto non poniamo né subiamo veti”. Lo dice la presidente di Iv ed ex ministro Teresa Bellanova a Tgcom24. “In questi giorni abbiamo sentito cose inascoltabili: noi non abbiamo disseminato mine ma fatto proposte. Altri hanno pensato di affidare pagelle sulla nostra affidabilità”. E sul premier dimissionario l’ex ministra delle Politiche agricole dice: “Non metteremo veti su Conte ma non c’è solo lui. Andremo al colle senza fare nomi ma per discutere di temi”. Dal canto suo, Luigi Di Maio, rifiuta l’offerta: “Tirano in ballo il mio nome col chiaro intento di mettermi contro il presidente Conte. Sanno benissimo che sto lavorando fianco a fianco con lui, con la massima lealtà, per trovare una soluzione a questa inspiegabile crisi”. Il ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Di? Insisto: noi partiamo dal programma. Soprattutto non poniamo né subiamo veti”. Lo dice la presidente di Iv ed ex ministro Teresaa Tgcom24. “In questi giorni abbiamo sentito cose inascoltabili: noi non abbiamo disseminato mine ma fatto proposte. Altri hanno pensato di affidare pagelle sulla nostra affidabilità”. E sul premier dimissionario l’ex ministra delle Politiche agricole dice: “Non metteremo veti suma non c’èlui. Andremo al colle senza fare nomi ma per discutere di temi”. Dal canto suo, Luigi Di, rifiuta l’offerta: “Tirano in ballo il mio nome col chiaro intento di mettermi contro il presidente. Sanno benissimo che sto lavorando fianco a fianco con lui, con la massima lealtà, per trovare una soluzione a questa inspiegabile crisi”. Il ...

