Atalanta, che impresa! Batte 3-2 la Lazio in dieci e vola in semifinale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’Atalanta vola in semifinale di Coppa Italia. Un’impresa da ricordare, quella degli uomini di Gasperini, che eliminano la Lazio nonostante un intero tempo giocato in inferiorità numerica. Quella del Gewiss Stadium è stata una partita bellissima, spettacolare, che le due formazioni hanno giocato a viso aperto, senza fare calcoli. L’Atalanta è subito passata in vantaggio con Djimsiti (7?), bravo a risolvere in rete una mischia nata dopo un corner di Malinovskyi. La Lazio ha subito saputo reagire e non si è accontentata del pari di Muriqi (17?), ma al 35? ha messo la freccia e ha sorpassato i nerazzurri con Acerbi. Due minuti dopo, però, l’immediato 2-2 di Malinovskyi, per chiudere un primo tempo ricco di emozioni. Leggi anche Coppa Italia ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’indi Coppa Italia. Un’impresa da ricordare, quella degli uomini di Gasperini, che eliminano lanonostante un intero tempo giocato in inferiorità numerica. Quella del Gewiss Stadium è stata una partita bellissima, spettacolare, che le due formazioni hanno giocato a viso aperto, senza fare calcoli. L’è subito passata in vantaggio con Djimsiti (7?), bravo a risolvere in rete una mischia nata dopo un corner di Malinovskyi. Laha subito saputo reagire e non si è accontentata del pari di Muriqi (17?), ma al 35? ha messo la freccia e ha sorpassato i nerazzurri con Acerbi. Due minuti dopo, però, l’immediato 2-2 di Malinovskyi, per chiudere un primo tempo ricco di emozioni. Leggi anche Coppa Italia ...

OptaPaolo : 58 - Nel suo periodo all'Atalanta, dal 2014/15, Alejandro #Gómez è il giocatore che ha fornito il maggior numero di… - Atalanta_BC : ???? #Romero recupera palla sulla 3/4 della Lazio e serve #Miranchuk, che non sbaglia davanti a Reina!!! Torniamo in… - marcoconterio : ?????? #SevillaFC a un passo dal Papu Gomez dell'#Atalanta. A fargli posto è Carlos Fernandez che va alla… - Imeon050597 : L'atalanta vince in 10, ma ieri mister Pioli mi ha assicurata che hanno perso perché era rimasti in 10... - zazoomblog : Coppa Italia Miranchuk firma la qualificazione dell’Atalanta che in 10 batte la Lazio 3-2 - #Coppa #Italia… -