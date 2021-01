Tra Francia e Fincantieri avanza solo l'accordo militare. E per volere di Macron. (Di martedì 26 gennaio 2021) La joint venture tra il gruppo guidato da Giuseppe Bono e Naval group ottiene le certificazioni Nato e si prepara per le prime commesse. Mentre a fine mese scade la proroga sulle decisione relative all'acquisizione dei cantieri Stx. Che invece non fanno comodo a Parigi. Un grande potenziale industriale ma con il rischio di riuscire soltanto nella metà degli intenti, questo caratterizza la cantieristica navale italo-francese. Perché a fine mese (31 gennaio), scadrà la quinta proroga dell'acquisizione di Stx (Naval Group) da parte di Fincantieri, una operazione in corso dal 2017 sulla quale il presidente francese Macron non sta decidendo, mentre nella giornata del 25 gennaio la joint venture Naviris formata nel giugno 2009 dall'italiana Fincantieri e dalla francese Naval Group/Naviris France ha ricevuto le certificazioni Apaq 2110 e Iso ... Leggi su panorama (Di martedì 26 gennaio 2021) La joint venture tra il gruppo guidato da Giuseppe Bono e Naval group ottiene le certificazioni Nato e si prepara per le prime commesse. Mentre a fine mese scade la proroga sulle decisione relative all'acquisizione dei cantieri Stx. Che invece non fanno comodo a Parigi. Un grande potenziale industriale ma con il rischio di riuscire soltanto nella metà degli intenti, questo caratterizza la cantieristica navale italo-francese. Perché a fine mese (31 gennaio), scadrà la quinta proroga dell'acquisizione di Stx (Naval Group) da parte di, una operazione in corso dal 2017 sulla quale il presidente francesenon sta decidendo, mentre nella giornata del 25 gennaio la joint venture Naviris formata nel giugno 2009 dall'italianae dalla francese Naval Group/Naviris France ha ricevuto le certificazioni Apaq 2110 e Iso ...

In questi mesi il Covid-19 ha messo a dura prova le democrazie occidentali. Nei principali paesi europei infatti gli spazi per il confronto, specie ...

Sempre più somigliante a mamma Monica Bellucci, Deva Cassel posa sul lago di Como come testimonial per Dolce & Gabbana. La figlia dell’attrice italiana e del collega francese Vincent Cassel, di bianco ...

