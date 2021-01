"Sono stato con lui. Ma...". Prego? La più imbarazzante delle confessioni per Zorzi, chi vuota il sacco | Guarda (Di martedì 26 gennaio 2021) Uno dei protagonisti più amati, discussi e seguiti del Grande Fratello Vip. Si parla di Tommaso Zorzi, il "fedelissimo" di Alfonso Signorini, il conduttore del reality di Canale 5. E i gossip su Zorzi spuntano come funghi. Omosessuale dichiarato, ora ecco il nome di un'altra sua presunta ex fiamma: si tratta del tatuatissimo Kevin, che è stato ospite a Live-Non è la D'Urso. Kevin, poco tempo fa, ha dato contro di un flirt tra lui e Tommy, così come lo chiamano un po' tutti, in un'intervista. I due, ha aggiunto, si sarebbero conosciuti pochi giorni prima dell'ingresso di Zorzi nella casa del Grande Fratello Vip. E quando la D'Urso lo incalzava, il tatuato Kevin, come detto, ha ammesso di aver frequentato Zorzi, per poi aggiungere però che non si aspetta di rivederlo. Insomma, un amore sfumato a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Uno dei protagonisti più amati, discussi e seguiti del Grande Fratello Vip. Si parla di Tommaso, il "fedelissimo" di Alfonso Signorini, il conduttore del reality di Canale 5. E i gossip suspuntano come funghi. Omosessuale dichiarato, ora ecco il nome di un'altra sua presunta ex fiamma: si tratta del tatuatissimo Kevin, che èospite a Live-Non è la D'Urso. Kevin, poco tempo fa, ha dato contro di un flirt tra lui e Tommy, così come lo chiamano un po' tutti, in un'intervista. I due, ha aggiunto, si sarebbero conosciuti pochi giorni prima dell'ingresso dinella casa del Grande Fratello Vip. E quando la D'Urso lo incalzava, il tatuato Kevin, come detto, ha ammesso di aver frequentato, per poi aggiungere però che non si aspetta di rivederlo. Insomma, un amore sfumato a ...

borghi_claudio : Perchè non sono felice come pensavo che sarei stato vedendo conte azzerarsi? Perchè temo che sia troppo presto. Avr… - rubio_chef : No, non sono i bus @InfoAtac @virginiaraggi @romamobilita. È successo stanotte in Israele???? dove un autista palesti… - SusannaCeccardi : Da aprile 2020, dopo il crollo del ponte di Albiano, non sono riusciti a togliere neanche il furgoncino della Barto… - 8_ferro : RT @borghi_claudio: @spegnilatv Mai stato al governo con Berlusconi perchè non ero in politica (ma con nessuno a dire la verità, sono sempr… - rvmoona : RT @grande_flagello: Non sono mai stato un simpatizzante di Dayane però se ha vinto al televoto, è giusto rispettare l'esito. Il pubblico h… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono stato Roberta Siragusa, il suo paese sconvolto dal femminicidio: “Qui episodi così violenti non sono mai… Il Fatto Quotidiano Covid, in Veneto gli immunizzati con vaccino finora sono 18.560

Sono coloro che hanno già ricevuto la seconda dose, su un totale di 129 mila persone che sono state sin qui sottoposte a vaccinazione ...

Kate Middleton: chi sono le cugine di William, le nuove star in famiglia

Amelia ed Eliza Spencer, le cugine di William e nipoti di Diana sono le nuove star della famiglia più glam di Kate Middleton ...

Sono coloro che hanno già ricevuto la seconda dose, su un totale di 129 mila persone che sono state sin qui sottoposte a vaccinazione ...Amelia ed Eliza Spencer, le cugine di William e nipoti di Diana sono le nuove star della famiglia più glam di Kate Middleton ...