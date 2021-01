Salvini: il Centrodestra in tutte le sue componenti andrà al Colle con una delegazione unitaria (Di martedì 26 gennaio 2021) Matteo Salvini rilancia la nota della coalizione precisando che i partiti saranno uniti nelle scelte da prendere durante questa crisi di Governo. “Il Centrodestra unito in tutte le sue componenti (Lega, FI, FdI, con rappresentanti di Udc, Cambiamo! – Idea e Noi con l’Italia) ha chiesto al Presidente della Repubblica di partecipare alle Consultazioni con una delegazione unitaria. Nel corso del vertice, il Centrodestra ha ribadito la necessità che l’Italia abbia in tempi rapidi un governo con una base parlamentare solida, una forte legittimazione e non, invece, un esecutivo con una maggioranza raccogliticcia. La coalizione è pronta a sostenere in Parlamento tutti i provvedimenti a favore degli italiani, a partire dai ristori e dalla proroga del blocco delle cartelle ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 26 gennaio 2021) Matteorilancia la nota della coalizione precisando che i partiti saranno uniti nelle scelte da prendere durante questa crisi di Governo. “Ilunito inle sue(Lega, FI, FdI, con rappresentanti di Udc, Cambiamo! – Idea e Noi con l’Italia) ha chiesto al Presidente della Repubblica di partecipare alle Consultazioni con una. Nel corso del vertice, ilha ribadito la necessità che l’Italia abbia in tempi rapidi un governo con una base parlamentare solida, una forte legittimazione e non, invece, un esecutivo con una maggioranza raccogliticcia. La coalizione è pronta a sostenere in Parlamento tutti i provvedimenti a favore degli italiani, a partire dai ristori e dalla proroga del blocco delle cartelle ...

