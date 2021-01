Piano pandemico, pm ascolteranno Speranza e vertici Iss (Di martedì 26 gennaio 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sarà riascoltato come testimone dai pm di Bergamo che indagano sulle carenze che potrebbero aver caratterizzato la gestione dell'emergenza Coronavirus nella zona in particolare sulla presunta mancata applicazione del Piano pandemico antinfluenzale. Secondo quanto si apprende da qualificate fonti investigative bergamasche, il pool di magistrati diretti dal procuratore Antonio Chiappani e dal procuratore aggiunto Maria Cristina Rota si recheranno mercoledì a Roma per sentire come persone informate sui fatti anche i vertici dell'Istituto Superiore di Sanità. Le audizioni potrebbero richiedere diversi giorni.Speranza era già stato ascoltato dai pm di Bergamo nel giugno scorso insieme ad altri esponenti del governo come il premier Giuseppe Conte e il Ministro ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 26 gennaio 2021) Il ministro della Salute, Roberto, sarà riascoltato come testimone dai pm di Bergamo che indagano sulle carenze che potrebbero aver caratterizzato la gestione dell'emergenza Coronavirus nella zona in particolare sulla presunta mancata applicazione delantinfluenzale. Secondo quanto si apprende da qualificate fonti investigative bergamasche, il pool di magistrati diretti dal procuratore Antonio Chiappani e dal procuratore aggiunto Maria Cristina Rota si recheranno mercoledì a Roma per sentire come persone informate sui fatti anche idell'Istituto Superiore di Sanità. Le audizioni potrebbero richiedere diversi giorni.era già stato ascoltato dai pm di Bergamo nel giugno scorso insieme ad altri esponenti del governo come il premier Giuseppe Conte e il Ministro ...

