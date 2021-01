Napoli | il Tottenham piomba su Maksimovic | De Laurentiis chiede 9 milioni

Leggi su dailynews24

(Di martedì 26 gennaio 2021) Secondo quanto riportato nelle ultime ore dal media inglese Football London, ilavrebbe messo prepotentemente gli occhi su Nikola, difensore centrale del. Il calciatore serbo al momento è in scadenza di contratto e per tale motivo è destinato a lasciare la squadra azzurra, in questa sessione di calciomercato o nell’altra. Il club L'articolo