Milioni di numeri di utenti Facebook venduti su Telegram con i bot (Di martedì 26 gennaio 2021) Non c'è da stare allegri per la propria privacy in questi ultimi giorni di genaio: Milioni di numeri di utenti Facebook sono ora in vendita su Telegram attraverso bot automatici del servizio di messaggistica. Un enorme mole di dati personali e sensibili sarebbe alla mercé di malintenzionati del web pronti ad acquistarli con fini e scopi non certo leciti ed edificanti. L'annuncio della scoperta è di queste ore, avvenuta grazie a Motherboard e in particolare un ricercatore Alon Gal. Proprio Gal, nelle scorse ore, ha dato notizia dell'enorme falla scaturita a causa di una vulnerabilità importante del social, risolta nel 2019. Peccato che prima della necessaria patch, i dati siano stati trafugati e i numeri sono davvero importanti. Si parla di ben 533 Milioni di profili ...

