Malagò | “Ai tempi supplementari ma da oggi il Coni è assolutamente indipendente”

Leggi su sportface

(Di martedì 26 gennaio 2021) “Anche se all’ultimo secondo dei, siamo riusciti a chiarire che ildaun ente pubblico”. Lo ha dichiarato il presidente delGiovanniin conferenza stampa a Palazzo H commentando il decreto legge approvato dal Governo per ristabilire l’autonomia dele allontanare il rischio di sanzioni da parte del Cio in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. “E’ stato un percorso onestamente difficilmente spiegabile in pochi minuti – ha proseguito il numero uno dello sport italiano – E’ un romanzo che visto da fuori, anche da persone competenti, non capiscono dove ci si è incagliati. Poi questa escalation incredibile di queste ultime ore. C’è stato un fatto, la quasi tempesta ...