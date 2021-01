Litiga in strada e intervengono i carabinieri: in manette perchè ricercato (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Litigio a Varcaturo, alla periferia di Giugliano e in manette è così finito un 44enne di origini nigeriane. Alcuni passanti lo hanno trovato che stava Litigando con un’altra persona e hanno allertato i carabinieri. I militari lo hanno identificato accertando che contro di lui erano stati emessi due ordini di carcerazione emessi dalla Procura di Padova nel 2018, perche’ gravemente indiziato di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Litigio a Varcaturo, alla periferia di Giugliano e inè così finito un 44enne di origini nigeriane. Alcuni passanti lo hanno trovato che stavando con un’altra persona e hanno allertato i. I militari lo hanno identificato accertando che contro di lui erano stati emessi due ordini di carcerazione emessi dalla Procura di Padova nel 2018, perche’ gravemente indiziato di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Giugliano, litiga e aggredisce la moglie davanti ai Carabinieri: in manette marito violento

Dalle indagini è emerso che la donna in passato è stata vittima di altri episodi di violenza, mai denunciati GIUGLIANO – I carabinieri della Stazione di Varcaturo, nell’ambito di servizi di controllo ...

