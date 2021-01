Giulia Salemi e Pretelli non danno la finale a Tommaso: scatta la lite nella notte (Di martedì 26 gennaio 2021) Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5 non ha preso benissimo il fatto che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non hanno fatto il suo nome come possibile finalista. E durante la notte è scattata la lite. Le giustificazioni di Giulia e Pierpaolo ma Tommaso non ci sta Tommaso Zorzi al GF Vip 5 ha avuto la sorpresa che tanto aspettava: la visita di Francesco Oppini, che ha fatto scoppiare in lacrime l’influencer. Una felicità che però è durata poco. Alfonso Signorini, infatti, ha annunciato ai vipponi che la finale sarà il 1 marzo e a quel punto Tommaso e Stefania hanno cambiato faccia e non hanno preso benissimo questa ennesima data dopo la promessa del conduttore che sarebbe stata entro ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 26 gennaio 2021)Zorzi al Grande Fratello Vip 5 non ha preso benissimo il fatto chee Pierpaolonon hanno fatto il suo nome come possibile finalista. E durante lata la. Le giustificazioni die Pierpaolo manon ci staZorzi al GF Vip 5 ha avuto la sorpresa che tanto aspettava: la visita di Francesco Oppini, che ha fatto scoppiare in lacrime l’influencer. Una felicità che però è durata poco. Alfonso Signorini, infatti, ha annunciato ai vipponi che lasarà il 1 marzo e a quel puntoe Stefania hanno cambiato faccia e non hanno preso benissimo questa ennesima data dopo la promessa del conduttore che sarebbe stata entro ...

