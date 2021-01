Fisco: frode da 5 mln, sequestri gdf Milano nei confronti di 5 persone (Di martedì 26 gennaio 2021) Milano, 26 gen. (Adnkronos) - I finanzieri della compagnia di Sesto San Giovanni (Milano), con il coordinamento della Procura di Lodi e in esecuzione di un decreto del gip di Lodi, hanno sequestrato immobili, terreni, quote societarie e conti correnti, per un valore di circa 3 milioni di euro, a cinque soggetti. Si tratta di due imprenditori, due “teste di legno” e un commercialista: avrebbero organizzato in concorso fra loro, utilizzando cinque società di cui erano soci e rappresentanti legali, una frode fiscale con fatture false per oltre 5 milioni di euro. Le indagini hanno riguardato due società formalmente rappresentate da prestanomi, di cui una operante nel settore del facchinaggio e l'altra nel comparto delle attività di pulizia. Gli approfondimenti della gdf hanno permesso di accertare che sui conti correnti di queste società ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021), 26 gen. (Adnkronos) - I finanzieri della compagnia di Sesto San Giovanni (), con il coordinamento della Procura di Lodi e in esecuzione di un decreto del gip di Lodi, hanno sequestrato immobili, terreni, quote societarie e conti correnti, per un valore di circa 3 milioni di euro, a cinque soggetti. Si tratta di due imprenditori, due “teste di legno” e un commercialista: avrebbero organizzato in concorso fra loro, utilizzando cinque società di cui erano soci e rappresentanti legali, unafiscale con fatture false per oltre 5 milioni di euro. Le indagini hanno riguardato due società formalmente rappresentate da prestanomi, di cui una operante nel settore del facchinaggio e l'altra nel comparto delle attività di pulizia. Gli approfondimenti della gdf hanno permesso di accertare che sui conti correnti di queste società ...

TV7Benevento : Fisco: frode da 5 mln, sequestri gdf Milano nei confronti di 5 persone... - giovannicirone3 : @IlMontanari Ho capito cosa vuole dire. Ma nel caso di specie il governo era coinvolto in uno scandalo legato al We… - emmeguido : ma ci pensate ? quale rispetto si può avere per un tizio che è stato condannato per frode fiscale e Salvini e Melon… - Oli_oleaster : 'Prima il vaccino alle regioni con il PIL più alto!' Maxi frode al Fisco, false fatture per 270 milioni: l'inchies… - Affaritaliani : Fisco: maxi frode a Brescia, sequestrati beni per 21 mln -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco frode Fisco: frode da 5 mln, sequestri gdf Milano nei confronti di 5 persone Il Tempo Fisco: frode da 5 mln, sequestri gdf Milano nei confronti di 5 persone

Milano, 26 gen. (Adnkronos) – I finanzieri della compagnia di Sesto San Giovanni (Milano), con il coordinamento della Procura di Lodi e in esecuzione di un decreto del gip di Lodi, hanno sequestrato i ...

Scoperto un giro di fatture false per 5 milioni

I Finanzieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Lodi e in esecuzione di un decreto del G.I.P presso il Tribunale di Lodi, hanno eseguito il s ...

Milano, 26 gen. (Adnkronos) – I finanzieri della compagnia di Sesto San Giovanni (Milano), con il coordinamento della Procura di Lodi e in esecuzione di un decreto del gip di Lodi, hanno sequestrato i ...I Finanzieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Lodi e in esecuzione di un decreto del G.I.P presso il Tribunale di Lodi, hanno eseguito il s ...