Derby, Julio Cesar: «Vince l'Inter 2-1. La Lu-La è super» (Di martedì 26 gennaio 2021) Julio Cesar ha parlato del Derby di Coppa Italia tra Inter e Milan che si giocherà stasera Julio Cesar, storico ex portiere dell'Inter, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha pronosticato il risultato del Derby di Coppa Italia contro il Milan in programma questa sera. Derby – «Il Derby e? sempre Derby, pero? va pesato. In campionato il MIlan e? avanti e l'Inter insegue: Vincere in coppa potrebbe significare mandare un messaggio in chiave scudetto. Il Milan viene da una sconfitta che puo? pesare sul morale. E l'Inter potrebbe approfittarne. Pero? c'e? Ibrahimovic che sta facendo cose straordinarie: si merita tutto, e? un esempio per i giovani. L'ultima volta ho ...

