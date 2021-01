Assassinio di una donna a Ceglie Messapica | due arresti Sonia Nacci fu uccisa il 22 dicembre

(Di martedì 26 gennaio 2021) Pochi minuti fa la Compagnia di San Vito dei Normanni (BR) ha eseguito una misura cautelare a carico di 2 persone ritenute responsabili dell’omicidio di, del 22.12.2020 a(BR). Alle ore 10.15 odierne il Comandante della Compagnia illustrerà i particolari dell’operazione, in videoconferenza L'articolodi una, due fuil 22 proviene da Noi Notizie..

peppeprovenzano : 5 anni dal brutale assassinio #GiulioRegeni, un ricercatore, un ragazzo italiano ed europeo. La magistratura ha fat… - NoiNotizie : Assassinio di una donna a Ceglie Messapica (#Brindisi), due arresti - elisaca5664 : RT @peppeprovenzano: 5 anni dal brutale assassinio #GiulioRegeni, un ricercatore, un ragazzo italiano ed europeo. La magistratura ha fatto… - mapi_ipam : RT @peppeprovenzano: 5 anni dal brutale assassinio #GiulioRegeni, un ricercatore, un ragazzo italiano ed europeo. La magistratura ha fatto… - zuzzusierattusi : RT @zuzzusierattusi: 'Sembra una persona normale: se lo incontro al caffè o al cinema, non me ne accorgo mica che è un boia'. La ballata d… -

Ultime Notizie dalla rete : Assassinio una

BlogSicilia.it

Pochi minuti fa la Compagnia di San Vito dei Normanni (BR) ha eseguito una misura cautelare a carico di 2 persone ritenute responsabili dell’omicidio di Sonia Nacci, del 22.12.2020 a Ceglie Messapica ...«Quest’anno non possiamo ritrovarci in presenza per ricordare Giulio e allora abbiamo pensato ad una pagina dove tutti noi potremo lasciare una parola, una frase, un video, un audio, un disegno, un ri ...