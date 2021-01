Vita e morte del telescopio di Arecibo

Leggi su wired

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Quasi sessant’anni di onorato servizio alla ricerca dellaaliena, degli asteroidi e degli esopianeti, decenni di studio sulle pulsar, sui lampi radio, sulle onde grazionali. Poi, a fine 2020, la fine di tutto. Siamo ad, a Porto Rico, e protagonista di tutto questo è il celebre osservatorio astronomico che prende il nome della località dove sorge, per anni il più grande e potente radioal mondo. Dopo ripetuti cedimenti strutturali e, lo scorso dicembre, il collasso definitivo, le sue principali componenti sono andate perse per sempre, e con loro la preziosissima missione scientifica entra a far parte del passato. Con questo video, un tour attraverso le tecnologie che hanno reso possibili le sue grandi scoperte, Science dice addio a questa straordinaria struttura, così importante per la storia ...