Vaccino covid-19, Ippolito: "Non ci sono alternative allo slittamento degli over 80"

Non ci sono alternative allo slittamento delle vaccinazioni degli over 80: i vaccini non ci sono. Non si può fare altro. Ma le persone di questa fascia di età sono quelle maggiormente a rischio per le quali è necessario utilizzare il massimo delle precauzioni per proteggerli. E a questo punto il rispetto delle misure deve essere elevatissimo".

