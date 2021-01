Tragedia in Sicilia, potrebbe essere l’ennesimo femminicidio (Di martedì 26 gennaio 2021) Il femminicidio è uno dei mali assoluti del nostro tempo, muore una donna ogni tre giorni. L’ultimo caso è avvenuto a Palermo. I fatti risalgono alla giornata di sabato, e venuti a conoscenza degli inquirenti solo nella mattinata di domenica. A denunciare il ritrovamento del cadavere il fidanzato, ad ora indiziato principale. La Procura di Termini Imerese ha disposto il fermo di Pietro Morreale, il 19enne indagato per la morte della fidanzata Roberta Siragusa. E’ stato il giovane, domenica mattina, a far ritrovare il corpo bruciato della ragazza in fondo a un dirupo nelle campagne di Caccamo. Morreale, che nell’interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere, è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. LEGGI ANCHE >>> Lucida follia, il 21enne leccese non si è mai pentito del duplice omicidio LEGGI ANCHE ... Leggi su chenews (Di martedì 26 gennaio 2021) Ilè uno dei mali assoluti del nostro tempo, muore una donna ogni tre giorni. L’ultimo caso è avvenuto a Palermo. I fatti risalgono alla giornata di sabato, e venuti a conoscenza degli inquirenti solo nella mattinata di domenica. A denunciare il ritrovamento del cadavere il fidanzato, ad ora indiziato principale. La Procura di Termini Imerese ha disposto il fermo di Pietro Morreale, il 19enne indagato per la morte della fidanzata Roberta Siragusa. E’ stato il giovane, domenica mattina, a far ritrovare il corpo bruciato della ragazza in fondo a un dirupo nelle campagne di Caccamo. Morreale, che nell’interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere, è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. LEGGI ANCHE >>> Lucida follia, il 21enne leccese non si è mai pentito del duplice omicidio LEGGI ANCHE ...

