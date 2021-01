Tempo scaduto, Conte verso le dimissioni. Intanto spera nell’operazione “centristi” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen – Giuseppe Conte è alle strette e la maggioranza giallofucsia è in pressing perché il premier salga al Colle per presentare le dimissioni, per poi formare il Conte ter con i centristi. Sono rimaste poche ore per trovare una soluzione prima del voto sulla giustizia, mercoledì o giovedì. Italia Viva, che è uscita dal governo, ha già fatto sapere che non voterà la relazione del ministro Bonafede. Pertanto l’esecutivo è senza maggioranza al Senato. Ecco perché le dimissioni di Conte ormai sono inevitabili. Di Maio: “Abbiamo 48 ore. O c’è una maggioranza o si va al voto” “Chi vuole sostenere il premier si faccia avanti. Abbiamo 48 ore. O c’è una maggioranza o si va al voto“, ha avvertito ieri il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Intanto l’ex sottosegretario ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen – Giuseppeè alle strette e la maggioranza giallofucsia è in pressing perché il premier salga al Colle per presentare le, per poi formare ilter con i. Sono rimaste poche ore per trovare una soluzione prima del voto sulla giustizia, mercoledì o giovedì. Italia Viva, che è uscita dal governo, ha già fatto sapere che non voterà la relazione del ministro Bonafede. Pertanto l’esecutivo è senza maggioranza al Senato. Ecco perché lediormai sono inevitabili. Di Maio: “Abbiamo 48 ore. O c’è una maggioranza o si va al voto” “Chi vuole sostenere il premier si faccia avanti. Abbiamo 48 ore. O c’è una maggioranza o si va al voto“, ha avvertito ieri il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.l’ex sottosegretario ...

