Sport in lutto | finite le speranze per Pietro Alberto È morto a 22 anni | “Per noi è un’enorme perdita”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 25 gennaio 2021)nel mondo dello spot italiano. Èall’ospedale di Pisa, dove era ricoverato da giovedì pomeriggio, il fantino ventunenne caduto da cavallo in pista durante una corsa all’ippodromo di San Rossore a Pisa.Brocca era nato a Dorgali, in provincia di Nuoro, ma era residente a Mores, in provincia di Sassari. Il giovane fantino aveva perso i sensi dopo aver sbattuto la testa sul terreno ed era stato trasferito in ambulanza in ospedale dove in questi giorni le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate fino al decesso di domenica 24 gennaio. Il fantino sardo era in sella al suo cavallo di cinque, Ziupascale, quando sulla curva che imbocca il rettilineo è caduto sul terreno battendo violentemente la testa.Brocca è stato ...