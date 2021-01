Serena Enardu e l’incendio della sua auto: “Si tratta di persone ignobili” (Video) (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dopo l’incendio della sua auto avvenuto nella notte di sabato, la showgirl rompe il silenzio e parla dal suo account Sabato notte l’auto di Serena Enardu, una Land Rover, è stata data alle fiamme a Cagliari. “Di solito mi piace usare i social per rallegrarvi, ma stavolta ci tengo a rassicurarvi circa quanto accaduto”. Dice così Serena Enardu, 44 anni, ex concorrente di Uomini e Donne, Temptation Island e Grande Fratello su Instagram dopo l’incendio della sua auto. La Land Rover è stata bruciata da ignoti a Quartu Sant’Elena, a Cagliari, città dove la showgirl vive. “The show must go on”, dice Enardu in un Video, mostrando tutta la sua amarezza per quanto le è ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Doposuaavvenuto nella notte di sabato, la showgirl rompe il silenzio e parla dal suo account Sabato notte l’di, una Land Rover, è stata data alle fiamme a Cagliari. “Di solito mi piace usare i social per rallegrarvi, ma stavolta ci tengo a rassicurarvi circa quanto accaduto”. Dice così, 44 anni, ex concorrente di Uomini e Donne, Temptation Island e Grande Fratello su Instagram doposua. La Land Rover è stata bruciata da ignoti a Quartu Sant’Elena, a Cagliari, città dove la showgirl vive. “The show must go on”, dicein un, mostrando tutta la sua amarezza per quanto le è ...

