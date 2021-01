Se Conte si dimette, Responsabili e Forza Italia pronti ad entrare in gioco (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Oggi sono più ottimista. Le cose prendono corpo, la situazione si sta sbloccando. La strada per un’ampia maggioranza che arrivi fino al 2023 si può imboccare”. Il sottosegretario Ricardo Merlo è uno dei traghettatori di “Responsabili” in Senato grazie al nuovo gruppo esplicitamente contiano “Maie-Italia 23”. Sa bene che c’è un pezzo di Parlamento pronto a dare il “soccorso centrista” al premier, ma a condizioni date. Da giorni Paola Binetti, professoressa e anima più governista del trio Udc, lancia messaggi in bottiglia: “Conte si deve dimettere, deve nascere un governo nuovo con un’operazione politica. Sostenerlo? Sì, ma il premier ci dia dignità”. E’ quest’ultima la parola magica. Significa che, in linea con i desiderata del Quirinale e poi a scendere, la “discontinuità” deve essere incarnata da una quarta gamba ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Oggi sono più ottimista. Le cose prendono corpo, la situazione si sta sbloccando. La strada per un’ampia maggioranza che arrivi fino al 2023 si può imboccare”. Il sottosegretario Ricardo Merlo è uno dei traghettatori di “” in Senato grazie al nuovo gruppo esplicitamente contiano “Maie-23”. Sa bene che c’è un pezzo di Parlamento pronto a dare il “soccorso centrista” al premier, ma a condizioni date. Da giorni Paola Binetti, professoressa e anima più governista del trio Udc, lancia messaggi in bottiglia: “si devere, deve nascere un governo nuovo con un’operazione politica. Sostenerlo? Sì, ma il premier ci dia dignità”. E’ quest’ultima la parola magica. Significa che, in linea con i desiderata del Quirinale e poi a scendere, la “discontinuità” deve essere incarnata da una quarta gamba ...

HuffPostItalia : Se Conte si dimette, Responsabili e Forza Italia pronti ad entrare in gioco - ricpuglisi : Non è chiaro se i voti favorevoli al governo Conte 2 siano 154 o 153 (voto Ciampolillo entro tempo massimo?). Di q… - GiuseppeEvangeo : RT @vfeltri: Conte tra poco si dimette, e questa è una buona notizia. Quella brutta è che minaccia di tornare. - MonyM46 : Non ho capito niente perché non ho seguito, perché mi sono anche un po’ rotta i maroni di questo teatrino nel bel m… - THEREALMERANTE : RT @vfeltri: Conte tra poco si dimette, e questa è una buona notizia. Quella brutta è che minaccia di tornare. -