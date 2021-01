Scendono i casi (11.629) e la positività (8,7%). In sette giorni "persi" 19.231 nuovi contagi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Andrea Cuomo Ieri 299 morti, il dato migliore del 2021. Ma risalgono le terapie intensive Una domenica tranquilla per il bollettino del Covid-19, con i numeri in blanda discesa. I chiari sono la diminuzione di contagi, indice di positività, indice di contagio, ricoverati e morti, gli scuri l'aumento delle terapie intensive e la situazione sempre più preoccupante dell'Alto Adige. Vediamole, le cifre. Ieri sono stati contabilizzati 11.629 nuovi contagi, su un totale di tamponi di 216.211 (percentuale di positività del 5,38). Se però si tiene conto - come si faceva fino a qualche giorno fa e come noi troviamo più giusto continuare a fare - dei solo tamponi molecolari, quelli più affidabili, che ieri sono stati 133.688, la percentuale risale all'8,70 per cento, che è ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Andrea Cuomo Ieri 299 morti, il dato migliore del 2021. Ma risalgono le terapie intensive Una domenica tranquilla per il bollettino del Covid-19, con i numeri in blanda discesa. I chiari sono la diminuzione di, indice di, indice dio, ricoverati e morti, gli scuri l'aumento delle terapie intensive e la situazione sempre più preoccupante dell'Alto Adige. Vediamole, le cifre. Ieri sono stati contabilizzati 11.629, su un totale di tamponi di 216.211 (percentuale didel 5,38). Se però si tiene conto - come si faceva fino a qualche giorno fa e come noi troviamo più giusto continuare a fare - dei solo tamponi molecolari, quelli più affidabili, che ieri sono stati 133.688, la percentuale risale all'8,70 per cento, che è ...

