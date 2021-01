Quanti cubi ci sono nell’immagine? Il 34% delle persone non riesce a risolverlo

Leggi su viaggiarealverde

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Il cervello, come tutti gli altri muscoli del nostro corpo, ha bisogno di esercizio fisico regolare; per questo, è molto importante stimolarlo attraverso alcuni esercizi di logica o matematica. Un test per allenare il cervello Le attività che coinvolgono il cervello hanno acquisito una grande popolarità; quella che vi proponiamo oggi ha suscitato curiosità in diverse. Siete pronti a mettervi alla prova? Risolvi l’enigma in meno di 10 secondi Guarda l’immagine che ti proponiamo qui sotto. Anche se può sembrare semplice, questo test ha messo in difficoltà diverse; in pochi, infatti, riescono a risolvere questo enigma in soli 10 secondi. Il compito sembra facile, ma richiede concentrazione e velocità di ragionamento: allora, siete pronti?ciin ...