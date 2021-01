Prada Cup, calendario semifinali: programma, orari, tv, streaming, date (Di lunedì 25 gennaio 2021) La prima fase della Prada Cup 2021 è ormai andata in archivio, ma a partire da venerdì 29 gennaio si torna in acqua nella baia di Auckland per la semifinale delle Challenger Series della 36ma Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo. Fari puntati in casa Italia sul Team Luna Rossa Prada Pirelli, chiamato ad affrontare gli statunitensi di American Magic in una serie al meglio delle sette regate (chi ne vince quattro, passa il turno) con in palio un posto in finale contro i britannici di Ineos Team UK. Si comincia nella notte italiana tra giovedì 28 e venerdì 29 gennaio con le prime due prove, per poi replicare 24 ore dopo con ‘gara-3’ e ‘gara-4’. Domenica 31 gennaio sono previste eventualmente quinta e sesta regata, con gara-7 virtualmente in programma (in caso di 3-3 nella serie) martedì 2 febbraio. La semifinale ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 gennaio 2021) La prima fase dellaCup 2021 è ormai andata in archivio, ma a partire da venerdì 29 gennaio si torna in acqua nella baia di Auckland per la semifinale delle Challenger Series della 36ma Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo. Fari puntati in casa Italia sul Team Luna RossaPirelli, chiamato ad affrontare gli statunitensi di American Magic in una serie al meglio delle sette regate (chi ne vince quattro, passa il turno) con in palio un posto in finale contro i britannici di Ineos Team UK. Si comincia nella notte italiana tra giovedì 28 e venerdì 29 gennaio con le prime due prove, per poi replicare 24 ore dopo con ‘gara-3’ e ‘gara-4’. Domenica 31 gennaio sono previste eventualmente quinta e sesta regata, con gara-7 virtualmente in(in caso di 3-3 nella serie) martedì 2 febbraio. La semifinale ...

