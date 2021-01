Migliora l’audio dell’app Netflix per Android: nuovo codec (Di lunedì 25 gennaio 2021) Netflix, tecnicamente parlando, è già molto avanti, ma gli sforzi del team di sviluppo non hanno mai fine, come dimostra l’ultima novità che ha riguarda l’app per Android del noto servizio di streaming. Era il 2010 quando venne implementato il surround 5.1, seguito nel 2017 dal Dolby Atmos e dal bitrate audio adattivo nel 2019: adesso tocca ad un ulteriore passaggio per quanto riguarda la qualità del comparto audio della piattaforma lato mobile, ovvero l’arrivo dei codec xHE-AAC (Extended HE-AAC con MPEG-D DRC). Il supporto promette una qualità audio da ‘studio’: il sistema di bitrate adattivo consentirà di modulare in automatico la qualità audio sulla base di quella offerta dalla rete mobile, mentre il codec xHE-AAC si occuperà della gestione del volume, delle sue modifiche nel caso si passasse da un genere ad un ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021), tecnicamente parlando, è già molto avanti, ma gli sforzi del team di sviluppo non hanno mai fine, come dimostra l’ultima novità che ha riguarda l’app perdel noto servizio di streaming. Era il 2010 quando venne implementato il surround 5.1, seguito nel 2017 dal Dolby Atmos e dal bitrate audio adattivo nel 2019: adesso tocca ad un ulteriore passaggio per quanto riguarda la qualità del comparto audio della piattaforma lato mobile, ovvero l’arrivo deixHE-AAC (Extended HE-AAC con MPEG-D DRC). Il supporto promette una qualità audio da ‘studio’: il sistema di bitrate adattivo consentirà di modulare in automatico la qualità audio sulla base di quella offerta dalla rete mobile, mentre ilxHE-AAC si occuperà della gestione del volume, delle sue modifiche nel caso si passasse da un genere ad un ...

