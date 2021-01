Mamma uccide il figlio disabile di 10 anni: non riusciva più a badare a lui dopo la chiusura delle terapie per il Covid (Di lunedì 25 gennaio 2021) uccide il figlio disabile con una spugna dopo che gli sono state sospese le terapie a causa del Covid . Olga Freeman, 40 anni, ha ammesso di aver avuto un forte esaurimento nervoso a causa delle ... Leggi su leggo (Di lunedì 25 gennaio 2021)ilcon una spugnache gli sono state sospese lea causa del. Olga Freeman, 40, ha ammesso di aver avuto un forte esaurimento nervoso a causa...

rinoteodoro : Mamma uccide il figlio disabile di 10 anni: non riusciva più a badare a lui dopo la chiusura delle terapie per il C… - mattinodinapoli : Mamma #uccide il #figlio disabile di 10 anni: non riusciva più a badare a lui dopo la chiusura delle terapie per il… - Autunno_ : Devo farmi la doccia ma devo finire di pulire casa ma dopo devo uscire per fare la spesa quindi devo per forza lava… - supermalaxx : Take a look at Mamma uccide i 5 figli e si suicida: 'Non riesco a combattere i miei demoni'! #Mi Video (… - Keynesblog : Colpa del patriarcatoh? USA, mamma uccide 5 figli e poi si spara: aveva simulato un incendio in casa -