Lombardia in zona rossa, Salvini dà la colpa a Speranza: "Errore suo, si dimetta" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il capo della Lega a Torino per il processo in cui è imputato per vilipendio alla magistratura e per "incoronare" di persona il candidato sindaco Damilano Leggi su repubblica (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il capo della Lega a Torino per il processo in cui è imputato per vilipendio alla magistratura e per "incoronare" di persona il candidato sindaco Damilano

petergomezblog : Lombardia zona rossa, chi ha sbagliato? Errore della Regione per il calcolo Rt: ecco perché - le conclusioni del Co… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Lombardia, doppio disastro. Menzogne sulla zona rossa e 10 mln in fumo [LEGGI] - petergomezblog : Lombardia zona rossa, Sala contro Fontana: “La Regione mostri i dati invece di buttarla in rissa. L’Rt è un fatto t… - vikingmetal : RT @Deputatipd: Cosa ci fate ancora seduti in Regione Lombardia? Siete responsabili della perdita di centinaia di milioni di euro per milio… - RobertaDowney7 : RT @DM_Deluca: Le dichiarazioni di Fontana e Moratti sulla zona rossa in Lombardia andrebbero accompagnate dalla pecetta 'contiene informaz… -