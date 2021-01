Kobe Bryant, a Reggio Emilia una piazza intitolata al campione Nba e a sua figlia Gianna. “Omaggio al suo legame con la città” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Una piazza per ricordare e onorare la memoria di Kobe Bryant e di sua figlia Gianna, scomparsi in un incidente aereo il 26 gennaio di un anno fa. È l’iniziativa del Comune di Reggio Emilia, tra le prime città a dedicare uno spazio al campione Nba. Kobe Bryant era da sempre legato alla città Emiliana, è qui che trascorse la sua infanzia giocando nelle giovanili della Pallacanestro Reggiana, quando il padre Joe era giocatore professionista nella prima squadra allora Cantine Riunite. Lo spazio intitolato a Kobe e Gianna Bryant è la nuova piazza creata nel centro storico della città, nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Unaper ricordare e onorare la memoria die di sua, scomparsi in un incidente aereo il 26 gennaio di un anno fa. È l’iniziativa del Comune di, tra le primea dedicare uno spazio alNba.era da sempre legato allana, è qui che trascorse la sua infanzia giocando nelle giovanili della Pallacanestro Reggiana, quando il padre Joe era giocatore professionista nella prima squadra allora Cantine Riunite. Lo spazio intitolato aè la nuovacreata nel centro storico della, nel ...

