Insulti e minacce sul profilo del 19enne indagato a Caccamo per l'omicidio della fidanzata: «Speriamo che in carcere ti facciano la festa» (Di lunedì 25 gennaio 2021) «Suicidati», «Datelo a me che ci penso io» e altri Insulti e minacce di questo tenore stanno fioccando in queste ore sul profilo Facebook di Pietro Morreale, il 19enne accusato di aver ucciso la fidanzata Roberta Siragusa e averla scaraventata in un burrone a Caccamo, nel Palermitano. Il pubblico della piattaforma aveva già deciso fosse colpevole prima ancora che gli inquirenti lo indagassero per omicidio. Più di 3.800 i commenti, con una media di uno ogni 30 secondi, sono comparsi sotto la foto che ritrae la coppia davanti al teatro Massimo di Palermo. «Spero che soffrirai a vita», «mi auguro che in carcere ti facciano la festa»; e ancora «la pena di morte ci vorrebbe», scrivono gli utenti.

