Il trailer di Godzilla vs Kong | la sfida tra i megamostri

(Di lunedì 25 gennaio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=HzQCOcZkKJ8 La guerra fra ista per iniziare:vsè il nuovo film della saga che mette a confronto due delle icone più celebri del genere. Dopo il reboot del 2014e il sequel King of the Monsters, il minaccioso lucertolone giapponese si ritrova ora a combattere contro il gorilla gigante protagonista di tantissimi adattamenti, fra cui anche: Skull Island del 2017, che ha aperto la strada a questo crossover. Uno scontro tra titani, letteralmente, che vede il destino dell’umanità in pericolo mentre i due se le suonano di santa ragione. Nelentrambe le creature leggendarie, il cui scontro con gli esseri umani si è consumato per anni su strade parallele, finalmente si incrociano., alla ...

Godzilla vs Kong ha finalmente un trailer ufficiale. Il film, che costituirà il coronamento del percorso iniziato nel 2014 per creare un universo cinematografico legato ai cosiddetti kaiju, uscirà fra ...Godzilla vs Kong, questo il titolo dell'attesa pellicola, arriva dopo i precedenti Godzilla del 2014, Kong: Skull Island del 2017 e Godzilla II - King of the Monsters nel 2019. Come anticipato sopra n ...